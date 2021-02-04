Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, спокусила формами у відвертій сукні
Зірка прославилася завдяки своїй незвичайній фігурі - пишним грудям, стегнам і тонкій талії, пише Politeka.net. Квітко всіляко підкреслює форми різними нарядами, а шанувальники "розкидають" фото по мережі.
Так, в одній з фан-груп красуні з'явився знімок, на якому зірка позувала в білосніжному обтягуючому вбранні.
Декольте вбрання викликало захват - тканина натягнулася на великих формах, які ледь не оголилися. Сукня стиснула бюст і підняла його, вона обтягнула талію, підкресливши її стрункість.
Округлі стегна вражають формою, а завдяки довжині наряду оголилися стрункі ніжки.
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Різні прикраси завершили образ. Також зірка розпустила довге волосся, яке акуратно лягло, не закриваючи види на пишні об'єми.
За сім годин пост зібрав понад 200 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали зірці масу приємних повідомлень.
"Крихітко, ти мене зачарувала", - написав один з фанатів.
Раніше ми писали, що Анастасія Квітко з дитинства мріяла стати моделлю, але через пишні форми вона не користувалася популярністю в агентстві Калінінграда, звідки родом.
Одного разу в мережі її помітив один з відомих фотографів. Чоловік був вражений об'ємами майбутньої зірки і її тонкою талією. Він запропонував Квітко фотосесію.
Після серії знімків, красуня стала набирати популярність і зараз не здає позицій.
Модель вже давно живе в США, де продовжує будувати кар'єру.
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