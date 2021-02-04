Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, спокусила формами у відвертій сукні

Зірка прославилася завдяки своїй незвичайній фігурі - пишним грудям, стегнам і тонкій талії, пише Politeka.net. Квітко всіляко підкреслює форми різними нарядами, а шанувальники "розкидають" фото по мережі.

Так, в одній з фан-груп красуні з'явився знімок, на якому зірка позувала в білосніжному обтягуючому вбранні.

Декольте вбрання викликало захват - тканина натягнулася на великих формах, які ледь не оголилися. Сукня стиснула бюст і підняла його, вона обтягнула талію, підкресливши її стрункість.

Округлі стегна вражають формою, а завдяки довжині наряду оголилися стрункі ніжки.

Різні прикраси завершили образ. Також зірка розпустила довге волосся, яке акуратно лягло, не закриваючи види на пишні об'єми.

За сім годин пост зібрав понад 200 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали зірці масу приємних повідомлень.

"Крихітко, ти мене зачарувала", - написав один з фанатів.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко з дитинства мріяла стати моделлю, але через пишні форми вона не користувалася популярністю в агентстві Калінінграда, звідки родом.

Одного разу в мережі її помітив один з відомих фотографів. Чоловік був вражений об'ємами майбутньої зірки і її тонкою талією. Він запропонував Квітко фотосесію.

Після серії знімків, красуня стала набирати популярність і зараз не здає позицій.

Модель вже давно живе в США, де продовжує будувати кар'єру.

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