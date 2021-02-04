Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, соблазнила формами в откровенном платье
Звезда прославилась благодаря своей необычной фигуре - пышным грудям, бедрам и тонкой талии, пишет Politeka.net. Квитко всячески подчеркивает формы разными нарядами, а поклонники "раскидывают" фото по сети.
Так, в одной из фан-групп красотки появился снимок, на котором звезда позировала в белоснежном обтягивающем наряде.
Декольте наряда вызывало восторг - ткань натянулась на больших формах, которые едва не оголились. Платье сжало бюст и приподняла его, оно обтянуло талию, подчеркнув ее стройность.
Округлые бедра поражают формой, а благодаря длине наряда оголились стройные ножки.
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Разные украшения завершили образ. Также звезда распустила длинные волосы, которые аккуратно легли, не закрывая виды на пышные объемы.
За семь часов пост собрал более 200 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали звезде массу приятных сообщений.
"Детка, ты меня околдовала", - написал один из фанатов.
Ранее мы писали, что Анастасия Квитко с детства мечтала стать моделью, но из-за пышных форм она не пользовалась популярностью в агентстве Калининграда, откуда родом.
Однажды в сети ее заметил один из известных фотографов. Мужчина был поражен объемами будущей звезды и ее тонкой талией. Он предложил Квитко фотосессию.
После серии снимков, красотка стала набирать популярность и сейчас не сдает позиций.
Модель уже давно живет в США, где продолжает строить карьеру.
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