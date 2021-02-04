Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, соблазнила формами в откровенном платье

Звезда прославилась благодаря своей необычной фигуре - пышным грудям, бедрам и тонкой талии, пишет Politeka.net. Квитко всячески подчеркивает формы разными нарядами, а поклонники "раскидывают" фото по сети.

Так, в одной из фан-групп красотки появился снимок, на котором звезда позировала в белоснежном обтягивающем наряде.

Декольте наряда вызывало восторг - ткань натянулась на больших формах, которые едва не оголились. Платье сжало бюст и приподняла его, оно обтянуло талию, подчеркнув ее стройность.

Округлые бедра поражают формой, а благодаря длине наряда оголились стройные ножки.

Разные украшения завершили образ. Также звезда распустила длинные волосы, которые аккуратно легли, не закрывая виды на пышные объемы.

За семь часов пост собрал более 200 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали звезде массу приятных сообщений.

"Детка, ты меня околдовала", - написал один из фанатов.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко с детства мечтала стать моделью, но из-за пышных форм она не пользовалась популярностью в агентстве Калининграда, откуда родом.

Однажды в сети ее заметил один из известных фотографов. Мужчина был поражен объемами будущей звезды и ее тонкой талией. Он предложил Квитко фотосессию.

После серии снимков, красотка стала набирать популярность и сейчас не сдает позиций.

Модель уже давно живет в США, где продолжает строить карьеру.

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