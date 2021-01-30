Модель белья и купальников Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", показала жгучий снимок
Как сообщает Politeka.net, модель Анастасия Квитко имеет нестандартные параметры фигуры, у нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.
Она активно постит снимки в Instagram, на которых предстает в слишком смелых наряд. Новые снимки не стали исключением.
Квитко позирует в крошечном кружевном топе, который едва удерживает ее пышный бюст, и облегающих штанах белого оттенка. С их помощью знаменитость выгодно подчеркнула свои аппетитные женственные формы и тонкую талию, а также в который раз прорекламировала одежду для пышнотелых женщин.
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Модель позирует, принимая различные позы, демонтрируя свои знаменитые формы во всей красе. Пользователям сети она предложила выбрать лучшее из фото и написать об этом в комментариях.
Ее подписчики не применули сделать это. Кроме того, они засыпали "русскую Кардашьян" комплиментами.
"Так жарко", "Ты выглядишь потрясающе на всех трех", "Самая желанная женщина на планете😍", "Самая горячая женщина мира! Браво! ❤️❤️🔥🔥👏👏", "Красивый ангел в белом❤", " Блин ... ты все выставляешь напоказ", "Вот где идеал".
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини.
Как Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике.
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах.