Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, покорила фигурой в купальнике

Модель каждый раз впечатляет поклонников жаркими формами, передает Politeka.net. Звезда закружила голову в образе, который они до сих пор вспоминают.

Так, в одной из групп опубликовали горячий указанный снимок. Модель позировала в купальном наряде со стразиками.

Наряд почти сливался с цветом кожи и был практических невидимым.

Нежная ткань обтянула шикарные изгибы Анастасии, подчеркнув пышную грудь и тонкую талию.

Кроме этого, крой соблазнительного купальника оголил "шелковые" ягодицы знаменитости.

Квитко откинула голову назад, в ее ухе блестела круглая сережка. Она приоткрыла губы и смотрела в камеру.

За два часа пост собрал несколько десятков лайков.

Пользователи сети также написали много приятного в сторону обжигающей красотки.

"Ты просто огонь", - написал один из поклонников.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко родилась в Калининграде. С детства она мечтала стать моделью. Однако в местном модельном агентстве она не пользовалась популярностью из-за своих нестандартных параметров.

Известность ей принесли снимки в соцсети, когда на нее обратил внимание один из известных фотографов. Мужчина был поражен объемами будущей звезды и ее тонкой талией.

После серии снимков, красотка стала набирать популярность и сейчас не сдает позиций.

Модель уже давно живет в США, где продолжает строить карьеру.

Напомним, что Анастасия Квитко сверкнула упругими "булочками", развернувшись спиной: "Королевская кровь".

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко показала "широту души" в кофте с глубоким вырезом: "Надувные шарики".

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко без белья в слишком тонком платье показала торчащую красоту: "Божественная женщина".