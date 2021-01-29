Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, покорила фигурой в купальнике
Модель каждый раз впечатляет поклонников жаркими формами, передает Politeka.net. Звезда закружила голову в образе, который они до сих пор вспоминают.
Так, в одной из групп опубликовали горячий указанный снимок. Модель позировала в купальном наряде со стразиками.
Наряд почти сливался с цветом кожи и был практических невидимым.
Нежная ткань обтянула шикарные изгибы Анастасии, подчеркнув пышную грудь и тонкую талию.
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Кроме этого, крой соблазнительного купальника оголил "шелковые" ягодицы знаменитости.
Квитко откинула голову назад, в ее ухе блестела круглая сережка. Она приоткрыла губы и смотрела в камеру.
За два часа пост собрал несколько десятков лайков.
Пользователи сети также написали много приятного в сторону обжигающей красотки.
"Ты просто огонь", - написал один из поклонников.
Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко родилась в Калининграде. С детства она мечтала стать моделью. Однако в местном модельном агентстве она не пользовалась популярностью из-за своих нестандартных параметров.
Известность ей принесли снимки в соцсети, когда на нее обратил внимание один из известных фотографов. Мужчина был поражен объемами будущей звезды и ее тонкой талией.
После серии снимков, красотка стала набирать популярность и сейчас не сдает позиций.
Модель уже давно живет в США, где продолжает строить карьеру.
Напомним, что Анастасия Квитко сверкнула упругими "булочками", развернувшись спиной: "Королевская кровь".
Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко показала "широту души" в кофте с глубоким вырезом: "Надувные шарики".
Также Politeka писала, что Анастасия Квитко без белья в слишком тонком платье показала торчащую красоту: "Божественная женщина".