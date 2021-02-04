У Мережі обговорюють засмаглу Санту Дімопулос, а, вірніше, її спокусливі образи в різних купальниках, які вона як рукавички змінювала на Мальдівах

Так, в Instagram-блозі програми "Зірковий шлях" опублікували серію кадрів з 33-річною співачкою - біля басейну, на мосту і навіть під душем, передає Politeka.net. Красуня продемонструвала фантастичну фігуру в бікіні будь-яких кольорів і фасонів.

На першому фото Санта релаксувала біля басейну, зручно розташувавшись уздовж бортика. На дівчині був червоний купальник, що вигідним чином підкреслив всі достоїнства її фігури.

Далі, вже в салатовому бікіні, щаслива Дімопулос стояла майже по пояс у воді перед кошиком-підносом з фруктами й круасанами, що плавав прямо в басейні.

Не менш "смачним" виявився й наступний кадр. Санта стояла під літнім душем в жовтому купальнику, поки вода тоненькими смужками стікала по її "гладеньким" формам.

Крім того Санта хизувалася на розкішному курорті в купальнику кольору морської хвилі й ніжно-рожевому з незвичайною лямкою у вигляді косички.

"Який купальник Санти тобі подобається більше? Пиши цифру в коментарях☺️. Фіналістка @ tanci1plus1 Санта Дімопулос вражає фолловерів яскравими образами з відпочинку на Мальдівах😍", - йдеться в підписі.

Користувачі, мабуть, збентежені красою зірки, не змогли відразу визначитися, в якому ж бікіні їй найкраще, а тому не поспішали коментувати. Деякі встигли залишили "1" і "2", а також комплімент: "Пантера🔥".

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