Певица и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос похвасталась стройной фигурой на отдыхе
Звезда сейчас отдыхает на Мальдивах, хвастаясь отдыхом перед своими поклонниками, сообщает Politeka.net. Красотка демонстрирует фигуру в купальниках, чем не может не восхищать.
Так, на одном из новых снимков Санта позировала в зеленом купальнике, в бассейне. Артистка демонстрировала тонкую талию и красивый живот.
Звезда распустила длинные волосы, а ее глаза прикрыли почти прозрачные очки.
Рядом с ней плавал поднос с едой.
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"Завтра в Киев, а хочется на Мальдивы 😂", - написала певица.
За 20 минут пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.
"Санточка, ты как цветочек здесь 🥰", "Давай ко мне на Бали😘", "У нас в Киеве тоже своя атмосфера и хорошо! 😉❤️", "Красивая", "Какая красивая Санта 😍 и потрясающая цветовая палитра на этом кадре", "И мне на Мальдивы 🤣😂🙈", "Уверена, что ещё мноооооого раз сбудется « хочу» 😍", "Сколько дней Вы отдыхаете на Мальдивах? И до этого в Дубай‼️", "Фигура - мечта 😍😄 ♥ ️", "Воу, Вы невероятно красивая 💜🔥🔥", - написали пользователи сети.
Отметим, после родов артистка набрала лишние килограммы, а вернуть прежнюю форму ей помогло несколько секретов.
Звезда стала придерживаться правильного питания (каши, салаты, овощи, яйца, рыба), спорт пять раз в неделю, делала процедуры по телу (массаж, растирание щеткой, баня, обертывания, аппаратный массаж), вакуум, чтобы убрать живот и укрепить внутренние мышцы.
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