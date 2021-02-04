В Сети обсуждают загорелую Санту Димопулос, а, вернее, ее соблазнительные образы в различных купальниках, которые она как перчатки меняла на Мальдивах

Так, в Инстаграм-блоге программы "Зірковий шлях" опубликовали серию кадров с 33-летней певицей - у бассейна, на мосту и даже под душем, передает Politeka.net. Красотка продемонстрировала фантастическую фигуру в бикини любых цветов и фасонов.

На первом фото Санта релаксировала возле бассейна, удобно расположившись вдоль бортика. На девушке был красный купальник, выгодным образом подчеркнувший все достоинства ее фигуры.

Далее, уже в салатовом бикини, счастливая Димопулос стояла почти по пояс в воде пред корзинкой-подносом с фруктами и круассанами, плавающим прямо в бассейне.

Не менее "вкусным" оказался и следующий кадр. Санта стояла под летним душем в желтом купальнике, пока вода струйками стекала по ее "гладеньким" формам.

Кроме того Санта щеголяла на роскошном курорте в купальнике цвета морской волны и нежно-розовом с необычной лямкой в виде косички.

"Какой купальник Санты тебе нравится больше? Пиши цифру в коментарях⬇️. Финалистка @ tanci1plus1 Санта Димопулос поражает подписчиков яркими образами с отдыха на Мальдивах😍", - говорится в подписи.

Пользователи, видимо, обескураженные красотой звезды, не смогли сразу определиться, в каком же бикини ей лучше всего, а потому не спешили комментировать. Некоторые оставили "1" и "2", а также комплимент: "Пантера🔥".

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