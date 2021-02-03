Известная певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", показала себя на отдыхе

На кадрах Санта позирует в рубашке и штанах, сев на лошадь. Красотка гуляла у берега водоема, надев на голову жокейскую шляпу. Образ Димопулос дополнила стильной сумочкой. Певица показала несколько кадров из прогулки, восхищая роскошными видами Дубаев, где сейчас звезда отдыхает. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты, включая бывшую солистку группы "ВИА Гра" Татьяну Котову, поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень стильно!", "Как красиво", "Жить в кайф", "Вы в этом году все попробовали", "Я так понимаю , решили с Нового года все попробовать, движуха", "Гармония и воссоединение с природой", "Тебе подходит красотка в роли наездницы", "Красавица".

Мы писали, что певица и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос похвасталась, как проводила время в отпуске.

В ролике отчетливо видно, как украинская звезда Санта Димопулос в специальной экипировке решила получить дозу адреналина на экстремальном аттракционе.

Аттракцион представляет из себя зиплайн, протянутый под углом 16 градусов между небоскребами (46-й этаж) над причалом Дубая.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" пленила загорелыми изгибами в мокром бикини

А еще Politeka писала, что Димопулос из "Танців з зірками" устроила сеанс соблазна под душем

Также Politeka сообщала, что Димопулос "Танців з зірками" раскрыла тайну о своем отце, откровенное признание



