Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, влаштувала спекотну фотосесію

На фото Кім здалася в мереживному корсеті, який був частково прозорим. Зірка залишила волосся розпущеним, а образ доповнила стильними сережками. Лі на кількох фото показала найгарячіші пози, які тільки підкреслили бездоганні форми дівчини, завдяки чому знімки вийшли дуже засмагаючими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зірка, міжнародний ді-джей і модель Кім Лі також носила мереживний корсет", - написали під публікацією.

Під фото фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але в публікації, яку репостнула Кім, зірці написали безліч компліментів:

"Цей наряд мрія", "дуже круто", "дорога принцеса", " Ух ти, хлопець, у неї вже є партнерка ще сестра?", "Так мило ... ідеальне тіло ...", "чотири великі пальці вгору", " Вау, відмінно. Спокусливо прекрасно".

Ми писали, що відома модель Кім Лі захопила фігурою в маленькому комбінезоні.

У синьому комбінезоні дівчина підкреслила свої достоїнства і показала заодно ідеальний і рівний загар. Розпущені локони, макіяж з акцентом на губи і прикраси завершили її образ.

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