Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, устроила жаркую фотосессию

На фото Ким показалась в кружевном корсете, который был частично прозрачным. Звезда оставила волосы распущенными, а образ дополнила стильными серьгами. Ли на нескольких фото показала самые горячие позы, которые только подчеркнули безупречные формы девушки, благодаря чему снимки вышли очень загорающими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Звезда, международный ди-джей и модель Ким Ли также носила кружевной корсет", - написали под публикацией.

Под фото фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но в публикации, которую репостнула Ким, звезде написали множество комплиментов:

"Этот наряд мечта", "Очень круто", "Дорогая принцесса", "Ух ты, парень, у нее уже есть партнерша еще сестра?", "Так мило ... идеальное тело ...", "четыре больших пальца вверх", "Вау, отлично. Соблазнительно прекрасно".

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В синем комбинезоне девушка подчеркнула свои достоинства и показала заодно идеальный и ровный загар. Распущенные локоны, макияж с акцентом на губы и украшения завершили ее образ.

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