Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в сверкающем образе

На фото Ким позирует в блестящем платье с большим декольте и вырезом на ноге. Ли не надевала белье, поэтому пышный бюст прямо выпирал из наряда. Девушка оставила волосы распущенными, а рукой обняла своих "подружек". Кадр получился довольно будоражащим и соблазнительным, ведь Ким умеет себя показывать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезда получает множество комплиментов:

"«Ты такая романтичная девочка; не могли бы вы положить туда сыр? спокойной ночи; больше, чем кажется на первый взгляд; Вы очень обаятельная женщина; Декольте захватывает дух, красота женского тела в совершенстве глубокая музыка; Вау ты такая красивая; Что есть?; Убийство в черном; Да, и они обе такие красотки».

Мы писали, что корейская модель, а также диджей, Ким Ли надела топик с глубоким декольте.

Ким Ли подпевала песню, танцуя и показывая все свое превосходство. Топик едва удерживал бюст от того, чтобы тот не показался перед зрителем.

Благодаря длине топика, оголился идеальны пресс брюнетки. Красивая волна из волос прикрывала одну сторону лица, модель улыбалась на одном из кадров показала язык.

Напомним, корейская Кардашьян оттянула платье, выпустив на свободу сочных "подружек"

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