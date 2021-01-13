Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в лучшем ракурсе

На фото звезда позировала в платье с большим декольте. Ким потянула за наряд, хвастаясь видом пышного бюста. Ли не любит носить белье, поэтому кадр получился очень провокационным. Волосы звезда оставила распущенными, а образ дополнила стильными серьгами. Снимок вышел довольно увлекательным и даже пикантным, ведь Ким сделала все для этого. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, но обычно звезду засыпают комплиментами:

«Великолепный образ; Мои глаза были благословлены; Я нахожусь на небесах, тогда почему я вижу ангела; Ты такая красивая; О боже мой. Красивый соловей, горяча и опасна; Выглядит как всегда горячо. И всегда оставайся такой. Никогда не меняйся !!; Люблю этот захват !!! Замечательная работа!; Она великолепна. Ничто во вселенной не может помешать вам отпустить и начать все сначала».

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Ли на фото позировала в стильном купальнике темного оттенка с принтом и смогла восхитить длинными, стройными ножками. Благодаря выгодному ракурсу Ли на фото кажется выше обычного.

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