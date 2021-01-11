Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в свежем образе

На фото красотка позировала в черном боди, которое совсем не скрывало пышные ягодицы. Девушка загнула одну ножку, делая снимок более пикантным. Ким волосы оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры, демонстрируя все свое желание. Ли лежала на полу и совсем не стеснялась себя показать, благодаря чему кадр получился очень зажигательным. Об этом мпишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Огонь", - подписала кадр Ким.

Фанаты не ставили лайки под фото и не писали комментарии, так как кадр был в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комплиментами:

«Элегантный, стильный, сексуальный и изысканный образ!; Так классно !!Так жарко; Энергия не имеет себе равных и это; Красиво; Потрясающе, пленит своими размерами; Совершенно новый уровень; Захватывающий наряд; Оставайтесь благословенными, я желаю, чтобы вы нашли свое Небо ; Тянется к небу! @kimlee».

Сообщалось, что корейская супермодель Ким Ли впечатлила роскошной фигурой в платье с декольте.

"Индия. Январь 2021-го", - коротко подписан снимок.

Уточним, что на фотографии Ким Ли позирует в платье с разрезами, до предела задрав платье. При этом образ знаменитая модель "добила" идеальным макияжем и прической.

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