Відома модель Емілі Ратаковски показала, як виглядає ідеал

На фото красуня стояла в маєчці, яку зав'язала на животику, а образ доповнила мініатюрними шортиками. Дівчина знімала себе на телефон, позуючи, швидше за все, у ванній кімнаті. Волосся у зірки було розпущеним, а дивилася Емілі в гаджет, який себе фотографувала. Кадр вийшов томним і навіть трохи спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили кілька десятків лайків і не писали Коментарі, але зазвичай красуню засипають компліментами:



"Де знайти таку солодкість?", "Вважаю дні до моменту, як ми побачимося знову"," обожнюю цей образ, Емілі"," що за Краса"," Боже, Ти виглядаєш приголомшливо, досконалість"," прекрасні солодкі поцілунки"," чарівно"," Красивий ангел"," Справжня Жінка"," Ракета земля-повітря«,» занадто добре навіть для неї«,» ти бездоганно виглядаєш, дуже круто«,»ти справжня королева".

Ми писали, що американська модель з Victoria's Secret і починаюча актриса Емілі Ратаковскі похвалилася стрункістю в задертій футболочці.

Емілі одягла білосніжну футболочку, прикривши нею оголені груди. Однак найпікантніші деталі пробивалися крізь тканину. Також на красуні були трусики.

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