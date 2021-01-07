Известная модель Эмили Ратаковски показала, как выглядит идеал
На фото красотка стояла в маечке, которую завязала на животике, а образ дополнила миниатюрными шортиками. Девушка снимала себя на телефон, позируя, скорее всего, в ванной комнате. Волосы у звезды были распущенными, а смотрела Эмили в гаджет, который себя фотографировала. Кадр получился томным и даже немного соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
Фанаты поставили несколько десятков лайков и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:
"Где найти такую сладость?", "Считаю дни до момента, как мы увидимся вновь", "Обожаю этот образ, Эмили", "Что за красота", "Боже, ты выглядишь потрясающе, совершенство", "Прекрасные сладкие поцелуи", "Очаровательно", "Красивый ангел", "Настоящая женщина", "Ракета земля-воздух", «Слишком хорошо даже для нее», «ты безупречно выглядишь, очень круто», «ты настоящая королева».
Трагедия с известным актером подкосила мужа Наташи Королевой Тарзана, кадры прощания: "Мир становится другим..."
Перенос или отмена локдауна с 8 января, Степанов срочно обратился к украинцам: "Мы сразу..."
"Он всегда был примером силы и преданности": в Харькове ушел из жизни легендарный спортсмен
"Эту потерю не передать словами": остановилось сердце именитого украинского комика
Опухший Потап страстно прижался к Насте Каменских в неглиже, забыв о приличиях: "Капец, зачем так мужа напоила?"
Мы писали, что американская модель из Victoria’s Secret и начинающая актриса Эмили Ратаковски похвалилась стройностью в задранной футболочке.
Эмили надела белоснежную футболочку, прикрыв ею обнаженную грудь. Однако самые пикантные детали пробивались сквозь ткань. Также на красотке были трусики.
Напомним, горячая Эмили Ратаковски прилегла на травку и завлекла сочными изгибами в дерзком мини
А еще Politeka писала, что полностью раздетая Эмили Ратаковски обожгла видом своих упругих ягодиц
Также Politeka сообщала, что влажная и растрепанная Эмили Ратаковски в мини-бикини устроила сеанс соблазнения