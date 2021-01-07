Известная модель Эмили Ратаковски показала, как выглядит идеал

На фото красотка стояла в маечке, которую завязала на животике, а образ дополнила миниатюрными шортиками. Девушка снимала себя на телефон, позируя, скорее всего, в ванной комнате. Волосы у звезды были распущенными, а смотрела Эмили в гаджет, который себя фотографировала. Кадр получился томным и даже немного соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили несколько десятков лайков и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:



"Где найти такую ​​сладость?", "Считаю дни до момента, как мы увидимся вновь", "Обожаю этот образ, Эмили", "Что за красота", "Боже, ты выглядишь потрясающе, совершенство", "Прекрасные сладкие поцелуи", "Очаровательно", "Красивый ангел", "Настоящая женщина", "Ракета земля-воздух", «Слишком хорошо даже для нее», «ты безупречно выглядишь, очень круто», «ты настоящая королева».

Мы писали, что американская модель из Victoria’s Secret и начинающая актриса Эмили Ратаковски похвалилась стройностью в задранной футболочке.

Эмили надела белоснежную футболочку, прикрыв ею обнаженную грудь. Однако самые пикантные детали пробивались сквозь ткань. Также на красотке были трусики.

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