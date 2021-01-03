Известная модель Эмили Ратаковски показала себя на радость фанатов

На фото звезда позирует в белом коротеньком платье. Эмили дополнила образ стильной шляпой, которую держала в руке, а второй взялась за распущенные волосы. Девушка, как можно заметить, гуляла на природе среди цветов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

На втором фото красотка уже была в легком топе и без белья. Образ девушка дополнила стильной юбкой, позируя среди других девушек. Кадр получился легким и даже немного соблазнительным.

Фанаты поставили несколько десятков лайков и не писали комментарии под публикацией, но так и хочется добавить: "Вау, леди, охота началась".

Сообщалось, что известная модель Эмили Ратаковски впервые за долгое время решила показать, как изменилась за время беременности.

В нежно-салатовом платье Эмили показала, как встречала с супругом новый год.

Отметим, пара решила не сообщать пока пол ребенка. Поклонники звезды отреагировали достаточно бурно на фото, показывающем, как Эмили начала 2021 год.

Сообщалось, что американская модель из Victoria’s Secret и начинающая актриса Эмили Ратаковски завоевала сердца благодаря своей идеальной внешности.

В этот раз пользователи сети разместили снимки звезды в разных образах - дома и перед красной дорожкой.

На первом снимке соблазнительница позировала в кофте в горошек и одних трусиках. Видно, что под одеждой не было лифчика. Модель слегка отставила бедро, хвастаясь красивым изгибом и стройными ножками. Она распустила волосы и смотрела в камеру, улыбаясь.

Напомним, беременная Эмили Ратаковски покрутилась перед зеркалом в прозрачных трусиках

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