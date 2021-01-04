Американская модель из Victoria’s Secret и начинающая актриса Эмили Ратаковски, появилась без одежды

Звезда часто эпатирует публику своими обнаженными фото, пишет Politeka.net. Пользователи сети вспоминают одни из самых откровенных снимков, которые, действительно, достойны внимания.

На одном из архивных фото, которое было размещено в фан-группе Инстаграм, красотка появилась без одежды, повернувшись к камере спиной.

Звезда продемонстрировала упругие ягодицы, а также похвасталась просто "шелковой" кожей.

Модель закрасили самое интимное на груди, чтобы сделать фото немного скромнее.

Эмили посмотрела в камеру через плечо. Ее волосы были распущенные и неаккуратно уложены, будто красотка решила сегодня не расчесываться.

Губы Ратаковски были приоткрыты и смотрелись чудесно.

За несколько часов пост собрал всего 300 лайков, ведь группа только стала набирать популярность.

"Настоящая роскошь", - написал один из поклонников.

Отметим, будущая звезда родилась в Лондоне. Своей невероятной внешностью красотка обязана родителям, ведь в них течет ирландская, польская, немецкая и даже еврейская кровь.

Мать Ратаковски – популярная писательница, профессор английского языка, а отец – талантливый художник.

В 14 лет Эмили уже подписала контракт с агентством Ford Models, после чего ее модельна карьера пошла на взлет.

Модель призналась, что считает обнаженное тело нормой, поэтому не стесняется демонстрировать его, если снимки сделаны профессионалом.

Поэтому в ее портфолио масса подобных фото.

Напомним, жаркая Ратаковски забыла о лифе и показала, как начинается ее утро в постели с красавчиком: "Оголила свой..."

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