Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в необычном образе на радость фанатов

На фото Эмили позирует в резервуаре с водой в купальнике. Красотка наклонилась над бетонной плитой и хвасталась своей красотой. Как можно заметить, Ратаковски была мокрой - капельки на ее теле добавили особого соблазна кадру. Волосы девушка собрала назад, а образ дополнила стильными большими серьгами в виде букв. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

На втором фото Ратаковски уже сидела в вязаном свитере, зато без штанов. Красотка вытянула одну ножку, а вторую загнула, соблазняя видом, благодаря чему кадр получился максимально пикантным и завораживающим.

Фанаты поставили десятки лайков и не писали комментарии, но обычно девушку засыпают комплиментами:

«Hermosa; Супер-красивая ты и твой пупок; такую женщину вообще нельзя скрывать, создана для любви; какая сладкая девочка; спасибо, нужно больше таких кадров; малышка просто мечта; я думаю. Худее уже некуда!; О, черт возьми, девочка, вот так надо соблазнять; возьми. Думаю, мне придется это купить; Беллиссима; Просто интересно, что вы едите и разрешено ли вам есть 3 раза в день или вы едите один раз в день? Вы любите совершенство на любой диете. Поделись, пожалуйста!; Мой шоколад».

Напомним, хищная Ратаковски облачилась в микро-бикини и соблазнительно встала на цыпочки

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