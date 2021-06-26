Известная модель Эмили Ратаковски появилась на прогулке с любимым домашним питомцем

Все чаще звезду можно заметить на прогулке с питомцем, выгуливающую его по улицам города и удивляющую фигурой после похудения. Всего за пару месяцев Ратаковски сбросила лишнее и уже похудела до прежних форм.

Как и до родов, Ратаковски выглядит очень стройной и подтянутой, а ее кожа без целлюлита и растяжек удивляет поклонниц все чаще. Не прошло и полгода с рождения сына Эмили, а она сама уже пришла в себя и даже успела сняться в нескольких трендовых фотосессиях.

На прогулке же Эмили выглядела не хуже, надев маленькое оранжево-красное платье на тонких бретельках и удобные белые кроссовки.

Все поклонники подмечают, что похудевшая звезда быстро вернулась к съемкам после рождения сына и снова покоряет фотографов своими формами. Недавно Эмили приняла участие в рекламной съемке с дизайнерским бельем от популярного дизайнера.

Кадры получились весьма открытыми и пикантными, хотя саму молодую маму это не смущает.

«Никогда не видел более идеального отпечатка. ❤️; Все, что вам нужно 🌸 Невозможная и красивая; Боже, я люблю их всех 🌸; Мега шикарная красавица, вау!!!; невозможно оторваться от такой; Наконец-то что-то интересное😇; о, самое интересное почти скрыто😮; Как я могу тебя отблагодарить? 💞; тьфу такая красивая даже после того, как родила ребенка; Что именно вы даете миру? Ты как кардашьян», - отвечают в сети.

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