Известная актриса Эмили Ратаковски показала себя вв горячем образе

Как пишет Politeka.net, Эмили Ратаковски является известной западной моделью. Девушка настолько популярна, что в Инстаграм есть множество фан-аккаунтов, на которых пользователи вспоминают интересные образы красотки.

Так, в этот раз, один из фанатов решил опубликовать снимки Эмили, где она была в одних перчатках, сняв остальную одежду. Красотка руками сжала пышный бюст, восхищая пикантным образом. На втором фото девушка уже снялась с лицом. Но руками пришлось, как и в первый раз, прикрывать бюст. Девушка смотрела в объектив чувственным взглядом, делая снимок еще более интересным.

Фанаты поставили десятки лайков и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Невероятная девушка, невозможно перестать смотреть".

Сообщалось, что известная модель Эмили Ратаковски на праздновании своего дня рождения превзошла саму себя.

Модель после рождения сына показала, как похудела и изменилась после рождения сына. Плоский живот без грамма жира очень удивил поклонников, которые так и не смогли узнать ответа у самой Эмили: как же она сбросила лишнее.

Напомним, Эмили Ратаковски в бикини из одних веревочек завлекла смелым видом на пляже

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски показала идеальные формы после родов, появившись в одних перчатках

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски забыла о смущении, появившись на фестивале в платье с сеточкой



