Українська модель, " Міс Україна 2020" Єлизавета Ястремська поділилася стильним фото з новим образом
Хоч в останньому конкурсі дівчина, яка неодноразово заробляла різні титули, і програла, вона спокійно продовжує йти далі. Зараз Єлизавета зайнята собою, своїм життям і розповідає в Instagram, як добре проводить час.
Єлизавета воліє на заходах з'являтися виключно в класичних образах-брючних костюмах, акуратних пляжних сукнях або стильних вечірніх нарядах з декольте. Цього разу Ястремській вдалося виділитися завдяки досить незвичайному вирізу на чорній сукні.
Розріз від талії і до самих сідниць ледь прикрив зайве спереду, а завдяки правильному ракурсу, нічого зайвого дівчина не показала.
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"Дивно, що може зробити один промінь сонця з душею людини. Ф. Достоєвський " - підписала знімок Єлизавета.
Фанати відповіли: "Белла; це незаконно хухуху, я люблю тебе, дитинко; ми любимо тебе, Ліза 👑 з Філіппін️️🌈 🇵 🇭; дуже красива королева ❤ ️ 😍 легше з красобой; дуже стильно, королева; ти така гарненька"
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