"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская проводит хороший отдых после конкурса

Стараясь выглядеть максимально ухоженно на всех своих фото, девушка подбирает простые, но очень яркие образы каждый раз, когда появляется на публике. Поэтому каждый снимок Елизаветы получается запоминающимся.

Решив спомнить, какой она была два года назад и как отдыхала в прошлый раз, Ямтремская опубликовала архивный пост. На нем девушка предстала в желтом бикини с рюшами и без украшений. А уже в профиле Елизавета поделилась новым кадром, сверкая белоснежным костюмом с вырезом.

«Всё, что мы посылаем в жизнь других людей — возвращается в нашу собственную. Я хочу пожелать каждому из Вас много любви, здоровья и огромного количества энергии, что б осуществить все планы! Пусть Вас окружают самые прекрасные люди!» - пишет Елизавета.

Фанты были восхищены образом знаменитой красотки и подметили, что выглядит она очень хорошо:

«Королева, белая леди-босс; Hermosaaa👏🙌; Воу, прекрасно; чудесная особа с ангельским личиком😍So pretty miss Ukraine 😍❤; Невероятная 😍».

Мы также писали, что после очередного конкурса красоты девушка решила поделиться личным. Елизавета решила показать в своем аккаунте в Инстаграм, как красиво встречала лето. Свой пост Ястремская сопроводила красивым кадром из гламурного дивана. Красотка опирается на модные подушки с надписями Christian Dior.

На снимке Елизавета сидит на сером диване в коротком нюдовом топе и в розовых брюках. Образ дополняют красивые аксессуары - ремень под цвет топа и маленькая сумочка.

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