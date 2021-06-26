Украинская модель, "Мисс Украина 2020" Елизавета Ястремская поделилась стильным фото с новым образом
Хоть в последнем конкурсе девушка, которая неоднократно зарабатывала различные титулы, и проиграла, она спокойно продолжает идти дальше. Сейчас Елизавета занята собой, своей жизнью и рассказывает в Инстаграм, как хорошо проводит время.
Елизавета предпочитает на мероприятиях появляться исключительно в классических образах – брючных костюмах, аккуратных пляжных платьях или стильных вечерних нарядах с декольте. В этот раз Ястремской удалось выделиться благодаря довольно необычному вырезу на черном платье.
Разрез от талии и до самых ягодиц едва прикрыл лишнее спереди, а благодаря правильному ракурсу, ничего лишнего девушка не показала.
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«Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека. Ф. Достоевский» - подписала снимок Елизавета.
Фанаты ответили: "Белла; это незаконно хухуху, я люблю тебя, детка; Мы любим тебя, лиза 👑 из Филиппин 🏳️🌈🇵🇭; очень красивая королева❤️😍 полегче с красобой; Очень стильно, Королева; ты такая хорошенькая"
Напомним, "Мисс Украина-2020" Ястремская в роковом красном платье раскрыла секрет красоты
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