Популярна фотомодель, блогер і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян у новому іміджі влаштувала зйомку в одній білизні

Кім Кардашьян намагається привертати увагу до себе самими різними способами, особливим успіхом при цьому користуються її фото, зроблені на пляжі або під час рекламних зйомок в одних бікіні. Сама зірка при цьому не так часто коментує свої кадри, а також спілкується з шанувальниками ще рідше.

Цього разу Кардашьян-старша вирішила задати новий літній тренд. У блондинистій перуці і ляльковому образі Кім приміряла новий одяг власного бренду. Нова колекція також виявилася і на подругах Кім, радісно позують поруч із зіркою.

"Скоро з'явиться наша перша колекція для активного відпочинку. Зроблена в Лос-Анджелесі з дихаючої пофарбованої бавовни і квітів, натхнених природою " - пише Кім.

Шанувальники звернули увагу на нові кадри, запримітивши пікантну деталь-багатьом здалося, що зірка без брів: "оглушливий! Вид; ви схожі на зірок Джеффрі; Ти виглядаєш як лялька; "погляд без брів" не годиться; а дами не промах, круто; що ти зробила зі своїми бровами; улюблена красуня Кім; Східна принцеса; для оглушливого відпочинку».

Нагадавши, 40-річна Кім Кардашьян сп'янила витонченою фігуркою в еластичному вбранні: "круті береги...".

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