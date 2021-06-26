Красуня Кім Кардашьян здивувала новим постом у соцмережі, показавши небачені раніше фото з подругою

Як повідомляє Politeka.net, відома американська телезірка, світська левиця і трендсеттер Кім Кардашьян на своїй сторінці в Instagram показала рідкісні кадри зі своєю найкращою подругою. Виявилося, що дівчина відзначає день Народження, і Кім вирішила її привітати.

На кадрах, які раніше мало хто бачив можна побачити не тільки іменинницю, але і саму Кардашьян, причому в різні періоди її життя. Схоже, дівчат об'єднує справжня дружба, а після розлучення Кім з репером Каньє Вестом подруга стала справжнім міцним плечем поруч із зіркою.

У підписі до фотографій Кардашьян написала зворушливі слова привітань своїй кращій подружці. "З Днем народження мою найкращу подругу @lala. Пошук фотографій для твого дня народження, дійсно провів мене по провулку пам'яті! Так багато сміху, плачу і всіх емоцій між нами! Ти - справжнє визначення справжнього друга і вірного кращого друга, який може покататися або померти! Вітаю тебе сьогодні, в цей особливий день! Я люблю тебе до кінця!",- написала Кім.

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