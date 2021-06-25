Світська левиця, бізнесвумен і зірка реаліті Кім Кардашьян вразила новим жіночним образом

Як відомо Кім прославилася в нульових, взявши участь разом із сестрами в реаліті "Сімейство Кардашьян". Вже через кілька років красуня стала найбільш високооплачуваною зіркою реаліті-ТБ. На сьогодні у Кім є власний парфумерний і косметично бренд, а також фірма, яка займається випуском коригуючої нижньої білизни. За життям зірки в Instagram стежать 230 млн підписників, яких та не забуває радувати яскравими кадрами з життя та студійними фотосетами.

У своєму новому пості Карадашьян вирішила похвалитися вечірнім луком, передає Politeka.net. Брюнетка позувала на тлі панорамного вікна, що виходить на химерний сад. На ній було чорне плаття в підлогу на одне плече з розрізом на стегні. Еластична тканина ідеально лягла на її "могутні" принади, підкресливши всі вигини.

Зірка телеекранів ніяк не стала підписувати знімки, а тільки залишила смайлик у вигляді чорного сердечка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене в коментарях:

"Мені дуже сподобався цей свіжий гламур на тобі ❤️"

"Де такі красиві посмішки?"

"Бездоганна 😻"

"Круті береги..."

"Ти виглядаєш приголомшливо! 😍"

"Сильна, розумна і красива❤️"

Раніше ми розповідали, Кім з радістю продемонструвала на собі нову "лінійку" нижньої білизни власного бренду. Зокрема, красуня позувала в тілесному боді, який виглядав на ній пречудово.

Нагадаємо, Кім Кардашьян зачарувала зухвалим образом в міні-бікіні: "Дамочка, ви зовсім....".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в бікіні без лямок показала " жару "на тенісному корті:"гаряча дитинко".

Також Politeka писала, що майже "холостячка" Кардашьян насилу вмістила свої знамениті принади в рожеве боді:"Королева".