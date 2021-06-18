Знаменитая американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян продемонстрировала фигуру в откровенном купальнике на теннисном корте
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новыми летними фото на своей странице в Инстаграм.
На снимках Ким смогла продемонстрировать свою фигуру, которой добилась благодаря пластическим операциям, и которая сама по себе успела стать культовой. Она была одета в стильный купальник-бикини телесного оттенка с лифом без лямок и трусами с высокой посадкой.
При этом позировала Кардашьян вовсе не на пляже или у бассейна: модель стояла на теннисном корте с ракеткой и мячиком в руках. Погода также оказалась не самой благоприятной для купальника: небо было полностью затянуто тучами, из-за которых совсем не проглядывалось солнце.
Впрочем, поклонников Ким это не смутило. Люди тут же принялись засыпать красотку лайками и комплиментами.
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«Красотка», «Восхитительная», «Идеально», «Горячая детка», «То есть ты все делаешь полураздетой?», «Кто играет в теннис в бикини?», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Ким опубликовала фото, на котором позировала в блестящих штанах и боди. Девушка стояла рядом с Крисом Эпплтоном, художником по волосам. Этим снимком Кардашьян поделилась по случаю его дня рождения.
Напомним, почти "холостячка" Кардашьян с трудом вместила свои знаменитые прелести в розовое боди: "Королева".
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян покорила смелым образом в маленьком бикини: "Сплошной соблазн".
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