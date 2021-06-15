Известная модель Ким Кардашьян показала стильный образ и обратилась к дорогому человеку

Как пишет Politeka.net, Ким является одной из самых популярных моделей в мире вместе с сестрами Кардашьян и Дженнер. Красотка сейчас находится в процессе развода с мужем Канье Уэстом, а также активно ведет Инстаграм, где за ней следят сотни миллионов фанатов, которых девушка старается радовать новым контентом.

В этот раз Ким опубликовала фото, на котором позировала в блестящих штанах и боди. Девушка стояла рядом с Крисом Эпплтоном, художником по волосам. Как можно понять, у красавчика сегодня День рождения. На еще одном фото Ким уже была в розовом боди, а ее пышные формы прямо выпирали в кадре.

"С Днем Рождения Крис Эпплтон. Спасибо за то, что ты такой верный друг! Не говоря уже о друге, который всегда подталкивает меня пробовать новые образы! Просто пойми меня! У нас столько воспоминаний и столько фотографий! Я собираюсь публиковать так много своих историй сейчас! Я так сильно тебя люблю!!!", - написала Ким.

Фанаты поставили более 300 тысяч лайков и написали комментарии:

"Королева размещения одного и того же 3 раза", "сколько раз ты планируешь публиковать это?", "Королева", "Будь всегда здорова", "Живите полной жизнью", "Роскошная красотка".

Ким также показала еще несколько фото. На них девушка сменила несколько нарядом, но была в компании Криса.

Напомним, Ким Кардашьян покорила смелым образом в маленьком бикини

А еще Politeka писала, что Кардашьян в "магическом" корсете и с покрученным маникюром удивила преображением после развода

Также Politeka сообщала, что Ким Кардашьян в обтягивающем боди устроила модельный показ в гардеробной



