Українська модель, "Міс Україна 2020" Єлизавета Ястремська поділилася яскравим фото і особистими переживаннями
Як відомо, шлях 28-річної Лізи на олімп конкурсу краси бул тернистим і не без розчарувань. Ще в дитинстві дівчина почала марити моделінгом, а вже в 2016 році дійшла до фіналу конкурсу "Міс Україна", проте з особистих причин не змогла далі взяти в ньому участь. У 2019 році вона знову випробовує себе і йде на той же конкурс краси, де отримує титул віце-міс. У тому ж році Ліза бореться за перемогу в міжнародному конкурсі The Queen of Eurasia 2019. Щодо "Міс Україна" дівчина все ж не здається, тому в 2020 році знову намагається завоювати таку бажану корону, і їй це вдається.
Після перемоги Ястремська продовжила модельну кар'єру. Дівчина активно веде свій Інстаблог, радуючи шанувальників особистими кадрами. У новому пості Ліза видала своє життєве кредо, передає Politeka.net.
"Як мені здається, кожна людина в першу чергу повинна не захоплюватися собою, а думати про те, як можна стати ще краще. Тоді вона йде вгору, а не вниз", - написала Ліза, виставивши фото, на якому крупним планом продемонструвала свою незвичайну красу. Дівчина позувала в чорній тонкій кофтині з глибоким вирізом, що дозволив фанатам помилуватися її декольте.
Раніше ми розповідали, Ястремська пофілософствувала про ефект бумеранга, показавши себе в білому брючному костюмі в одному з розважальних закладів.
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"Все, що ми посилаємо в життя інших людей — повертається в наше власне. Я хочу побажати кожному з Вас багато любові, здоров'я і величезної кількості енергії, що б здійснити всі плани!", - звернулася вона до публіки.
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