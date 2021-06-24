Украинская модель, "Мисс Украина 2020" Елизавета Ястремская поделилась ярким фото и личными переживаниями

Как известно, путь 28-летней Лизы на олимп конкурса красоты бул тернистым и не без разочарований. Еще в детстве девушка начала грезить моделингом, а уже в 2016 году дошла до финала конкурса "Мисс Украина", однако по личным причинам не смогла дальше принять в нем участие. В 2019 году она снова испытывает себя и идет на тот же конкурс красоты, где получает титул вице-мисс. В том же году Лиза борется за победу в международном конкурсе The Queen of Eurasia 2019. Относительно "Мисс Украина" девушка все же не сдается, поэтому в 2020 году снова пытается завоевать такую желанную корону, и ей это удается.

После победы Ястремская продолжила модельную карьеру. Девушка активно ведет свой Инстаблог, радуя поклонников личными кадрами. В новом посте Лиза выдала свое жизненное кредо, передает Politeka.net.

"Как мне кажется, каждый человек в первую очередь должен не восхищаться собой, а думать о том, как можно стать еще лучше. Тогда он идёт вверх, а не вниз", - написала Лиза, выставив фото, на котором крупным планом продемонстрировала свою необычную красоту. Девушка позировала в черной тонкой кофточке с глубоким вырезом, позволившим фанатам полюбоваться ее декольте.

Ранее мы рассказывали, Ястремская пофилософствовала об эффекте бумеранга, показав себя в белом брючном костюме в одном из увесилительных заведений.

"Всё, что мы посылаем в жизнь других людей — возвращается в нашу собственную. Я хочу пожелать каждому из Вас много любви, здоровья и огромного количества энергии, что б осуществить все планы!", - обратилась она к публике.

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