Анджеліну Джолі називають мало не найкрасивішою актрисою Голлівуду. Зірка з радістю на кожній фотосесії доводить свою перевагу

За життям 46-річної Джолі стежать мільйони людей по всьому світові. В неї немає свого аккаунта в Instagram, зате фанати створили безліч сторінок, де викладають цікаві кадри з нею та вихваляють її красу і талант.

Так, на одному з фанатських акаунтів опублікували яскраве фото, на якому Анджеліна постала в сліпучому образі, передає Politeka.net.

Актриса сиділа на стільці в зухвалій позі, широко розстививши ніжки й спершись на руку. На ній був строгий костюм чорного кольору, включаючи піджак оригінального крою з гудзиками на манжетах і вузькі штани. Також просвічувалася блуза молочного кольору. Волосся зірка розпустила, підкресливши бездоганні риси обличчя легким макіяжем зі смокі-ефектом на очах. Анджеліна спрямувала свій погляд кудись убік, "граючи" задумливість в цьому образі леді-бос.

Як відомо, у Джолі мінімалістичний підхід до вибору нарядів. Актриса віддає перевагу однотонним речам, без принтів пастельних тонів. Але останнім часом стиль одягу Анджеліни трохи змінився, дивуючи новим фарбами - білі та бежеві наряди замінили більш темну гаму.

Шанувальники оцінили новий лук Джолі "сердечками" та "оплесками".

Раніше ми розповідали, як актриса захопила публіку, показавши себе в чорній сукні-ночнушці на тонких бретельках. Наряд якнайкраще підкреслив її струнку фігуру.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі опинилася в центрі рою бджіл, кадри вражають.