Анджелину Джоли называют чуть ли не самой красивой актрисой Голливуда. Звезда с радостью на каждой фотосессии доказывает свое превосходство

За жизнью 46-летней Джоли следят миллионы людей по всему миру. У нее нет своего аккаунта в Инстаграм, но зато фанаты создали множество страничек, где выкладывают интересные кадры с ней и восхваляют ее красоту и талант.

Так, на одном из фанатских аккаунтов опубликовали яркое фото, на котором Анджелина предстала в ослепительном образе, передает Politeka.net.

Актриса сидела на стуле в дерзкой позе, широко расстивив ножки и оперевшись на руку. На ней был строгий костюм черного цвета, включая пиджак оригинального кроя с пуговицами на манжетах и узкие брюки. Также просвечивалась блуза молочного цвета. Волосы звезда распустила, подчеркнув безупречные черты лица легким макияжем со смоки-эффектом на глазах. Анджелина устремила свой взгляд куда-то в сторону, "играя" задумчивость в этом образе леди-босс.

Как известно, у Джоли минималистичный подход к выбору нарядов. Актриса предпочитает однотонные вещи, без принтов пастельных тонов. Но в последнее время стиль одежды Анджелины немного изменился, приобретая новые краски – белые и бежевые наряды сменили более темную гамму.

Поклонники оценили новый лук Джоли "сердечками" и "аплодисментами".

Ранее мы рассказывали, как актриса восхитила публику, показав себя в черном платье-ночнушке на тонких бретельках. Наряд как нельзя лучше подчеркнул ее стройную фигуру.

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

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