Анджелину Джоли называют чуть ли не самой красивой актрисой Голливуда. Звезда с радостью на каждой фотосессии доказывает свое превосходство
За жизнью 46-летней Джоли следят миллионы людей по всему миру. У нее нет своего аккаунта в Инстаграм, но зато фанаты создали множество страничек, где выкладывают интересные кадры с ней и восхваляют ее красоту и талант.
Так, на одном из фанатских аккаунтов опубликовали яркое фото, на котором Анджелина предстала в ослепительном образе, передает Politeka.net.
Актриса сидела на стуле в дерзкой позе, широко расстивив ножки и оперевшись на руку. На ней был строгий костюм черного цвета, включая пиджак оригинального кроя с пуговицами на манжетах и узкие брюки. Также просвечивалась блуза молочного цвета. Волосы звезда распустила, подчеркнув безупречные черты лица легким макияжем со смоки-эффектом на глазах. Анджелина устремила свой взгляд куда-то в сторону, "играя" задумчивость в этом образе леди-босс.
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Как известно, у Джоли минималистичный подход к выбору нарядов. Актриса предпочитает однотонные вещи, без принтов пастельных тонов. Но в последнее время стиль одежды Анджелины немного изменился, приобретая новые краски – белые и бежевые наряды сменили более темную гамму.
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Ранее мы рассказывали, как актриса восхитила публику, показав себя в черном платье-ночнушке на тонких бретельках. Наряд как нельзя лучше подчеркнул ее стройную фигуру.
Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.
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