Актриса і співачка Дженніфер Лопес часто приміряє сміливі образи для прогулянки на вулиці

Виконавиця активно займається підготовкою для зйомок від платформф Нетфлікс, пріетом не так давно Лопес вже знімалася для чергового проекту і навіть встигла взяти участь в декількох рекламних фотосесіях.

Зараз фанати активно публікують фото зі знаменитістю, яка рідко сама показує нові кадри. Особливо, найбільше публікуються кадри з Дженніфер в спортивних костюмах.

Наприклад, в міні-топіку і незвичайних лосинах з оригінальним принтом зірці вдалося продемонструвати ідеальний прес. Щоб отримати такі вигини і підтримувати себе в подібній формі, зірці доводиться займатися кілька годин чотири рази на тиждень з двома тренерами. Але навіть так вона встигає насолоджуватися моментом з кухлем напою в руках.

Відзначимо, зірка відмовилася від усіх напоїв, крім води і соку, а також регулярно зволожує шкіру і п'є дуже багато води. На одному з останніх Селфі добре видно, чому Лопес не бентежиться показувати і прес.

На піку популярності Дженніфер навіть змогла відкрити власний бренд косметики, адже може стверджувати, що завдяки правильному догляду вона завжди молода, з цим згодні фанати:

"Чудова, не відірватися; яка романтика, чудово; мені дуже подобається білий топ; такий живіт б все; про що я думав? Після цього забув; вічно красуня, мій ангел; мені подобається ця фотографія jlo xoxo xoxo 😘; твого природного чарівності через край; Ваше обличчя схоже на тонкий шматок порцеляни».

Нагадаємо, що 51-річна Лопес в купальнику з вирізом до талії задала "жару" на пляжі

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес в купальнику з вирізами вразила фігурою, знявши себе на пляжі

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес з великим декольте показала свою справжню любов після розставання з нареченим