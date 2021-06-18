Актриса и певица Дженнифер Лопес часто примеряет смелые образы для прогулки на улице
Исполнительница активно занимается подготовкой для съемок от платформф Нетфликс, приэтом не так давно Лопес уже снималась для очередного проекта и даже успела принять участие в нескольких рекламных фотосессиях.
Сейчас фанаты активно публикуют фото со знаменитостью, которая редко сама показывает новые кадры. В особенности, больше всего публикуются кадры с Дженнифер в спортивных костюмах.
К примеру, в мини-топике и необычных лосинах с оригинальным принтом звезде удалось продемонстрировать идеальный пресс. Чтобы получить такие изгибы и поддерживать себя в подобной форме, звезде приходится заниматься несколько часов четыре раза в неделю с двумя тренерами. Но даже так она успевает наслаждаться моментом с кружкой напитка в руках.
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Отметим, звезда отказалась от всех напитков, кроме воды и сока, а также регулярно увлажняет кожу и пьет очень много воды. На одном из последних селфи хорошо видно, почему Лопес не смущается показывать и пресс.
На пике популярности Дженнифер даже смогла открыть собственный бренд косметики, ведь может утверждать, что благодаря правильному уходу она всегда молода, с этим согласны фанаты:
«Превосходная, не оторваться; какая романтика, чудесно; мне очень нравится белый топ; такой живот бы все; О чем я думал? После этого забыл; Вечно красавица, мой ангел; Мне нравится эта фотография jlo xoxo xoxo 😘; Твоего природного обаяния через край; Ваше лицо похоже на тонкий кусок фарфора».
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