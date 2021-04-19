Знаменитая американская актриса и певица Дженнифер Лопес после разрыва с женихом показала свою настоящую любовь
Как известно, последние четыре года культовая знаменитость встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом. Пара воспитывала вместе детей от предыдущих отношений и даже планировала узаконить свои отношения, однако их свадьба постоянно переносилась.
Впрочем, в конце концов отношения Лопес и Родригеса не выдержали выпавших на их долю испытаний: на днях пара объявила о расставании.
Эта новость вызвала ажиотаж среди поклонников актрисы, однако некоторые из них решили разбавить ситуацию юмором. Так, на одной из фан-страниц Лопес в Инстаграм показали настоящую любовь звезды.
Фанаты опубликовали два фото, на которых красотка сидит в каком-то заведении. На ней белая блузка с очень глубоким декольте.
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На первом снимке звезда просто смотрит вниз, а вот на втором с явным удовольствием откусывает кусок пиццы.
«Это история любви», - говорится в подписи к снимку.
Фанаты Лопес тут же отреагировали на пост.
«Всегда красивая Дженнифер», «Вау, что за история любви к пицце. Приятного аппетита, красотка», «Джейло, тебе стоит какое-то время побыть одной», «Сладкая и очаровательная», - пишут люди в комментариях.
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