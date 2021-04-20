Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала идеальную фигуру на пляже

В свой 51 год артистка выглядит восхитительно, ведь она тщательно следит за собой, передает Politeka.net. Певица правильно питается, занимается спортом, а также пользуется хорошими уходовыми средствами.

Внешность Джей Ло идеальна, именно поэтому она может позволить себе разные наряды и хвастаться формами, где бы не была.

Так, в этот раз певица записала видео на пляже. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Красотка принимала солнечные ванны, при этом снимая свои изгиб в белом купальнике.

Звезда показала красивые бедра тонкую талию, а затем поднесла камеру к лицу, также посветив грудью в глубоком декольте.

Джей Ло прищурилась, устремив глаза к солнцу.

"Пляжный день", - подписала она видео.

"Желаю всем удачной недели 🤍", - написали авторы поста в одной из фан-групп.

За 20 минут публикация собрала более 300 просмотров и много комментариев.

"Вам нужен настоящий доминиканец", "Люблю тебя", "Очень красивая", "Прекрасная", "Я очень сильно люблю тебя", "Пусть Бог благословит вас навсегда", "Я хочу встретиться с тобой и сфотографироваться. Ты супер красивая 👏👏", "Ты та, которой хочется всегда любоваться", - написали пользователи сети.

Отметим, на днях стало известно, что Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес официально расстались. Пара долго работала над отношениями, но в итоге все было тщетно.

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес выставила напоказ свое главное "богатство": "Аж сердце прихватило".