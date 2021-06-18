"Хто грає в теніс в бікіні?"

Знаменита американська модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян продемонструвала фігуру у відвертому купальнику на тенісному корті

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новими літніми фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімках Кім змогла продемонструвати свою фігуру, якої домоглася завдяки пластичним операціям, і яка сама по собі встигла стати культовою. Вона була одягнена в стильний купальник-бікіні тілесного відтінку з ліфом без лямок і трусами з високою посадкою.

При цьому позувала Кардашьян зовсім не на пляжі або біля басейну: модель стояла на тенісному корті з ракеткою і м'ячиком в руках. Погода також виявилася не найсприятливішою для купальника: небо було повністю затягнуте хмарами, через які зовсім не проглядалося Сонце.

Втім, шанувальників Кім це не збентежило. Люди тут же почали засипати красуню лайками і компліментами.

"Красуня", "чудова", "ідеально", "гаряча крихітка", "тобто ти все робиш напівроздягненою?", "Хто грає в теніс в бікіні?",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кім опублікувала фото, на якому позувала в блискучих штанях і боді. Дівчина стояла поруч з Крісом Епплтоном, художником по волоссю. Цим знімком Кардашьян поділилася з нагоди його дня народження.

Нагадаємо, майже "холостячка" Кардашьян насилу вмістила свої знамениті принади в рожеве боді: "Королева".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян підкорила сміливим образом в маленькому бікіні: "Суцільна спокуса".

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