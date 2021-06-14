Знаменитая американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян устроила жаркий отдых у бассейна
Известная Инстаграм-модель Ким Кардашьян является популярной медийной личностью, которой постоянно приходится привлекать внимание публики к себе. Чаще всего ей это удается, когда она публикует пикантные кадры, на которых позирует в одних бикини или нарядах собственного дизайна.
Фишкой образов Ким является ее любовь к пляжным лукам, поэтому звезда чувствует себя непринужденно, когда позирует в купальниках и выставляет фигуру на всеобщее обозрение. При этом Кардашьян старается как можно больше прогнуться перед камерой, хвастаясь необычно тонкой талией и пышными бедрами.
Фанатам приходятся по душе именно пляжные образы Ким, и это раз не был исключением:
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«Ух ты; Королева королева; такая прекрасная девушка; Ким уже обновилась к лету; легендарная красавица; звезду выбросило на берег; не прекращайте быть такой роскошной; Закреплено; Великолепно🔥; Ты великолепна😍 сплошной соблазн; Просто огонь🔥; Королева».
Ранее мы писали, что Ким решила открыть линейку собственного белья, а с недавних пор Кардашьян показывает на себе и трендовую одежду. В этот раз звезда появилась перед камерой в камуфляжном комбинезоне с пикантными вырезами на ребрах.
Длинные волосы Ким решила оставить распущенными, но слегка завитыми, для аккуратного вида. Из украшений Кардашьян оставила лишь массивные золотые серьги-кольца, едва заметные из-под пышных локонов.
Напомним, Ким Кардашьян в бикини засветила свою красотку-бабушку: "Почему на ней одежда, а на тебе...".
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян засветила фигуру как есть в наряде с открытыми боками: фото в новом ракурсе.
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в латексном платье с большими вырезами показала себя в процессе примерки: «Сложный выбор».