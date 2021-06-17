Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі вразила зовнішністю з ляльковими очима
За свою багаторічну кар'єру актриса заробила величезну любов публіки, повідомляє Politeka.net. Досі зірка вважається еталоном краси, а користувачі Мережі всього світу створюють сторінки, присвячені їй.
Так, в одному з таких акаунтів опублікували фото знаменитості в ніжному образі. Актриса позувала в чорній блузі з мереживом.
Красиві локони впали нижче плечей Джолі. При цьому красуня широко посміхалася, виблискуючи білими зубами.
Найбільше привертали увагу лялькові очі актриси. Видно, що автор поста постарався над фото, попрацювавши з ним за допомогою фотошопу.
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"Я - не раб, крім однієї жінки", - написав автор поста.
За півгодини публікація зібрала десятки лайків і трохи коментарів.
"Найкрасивіша жінка в світі", "🔥🔥🔥👍👍👍🌹🌹🌹", "можна у вас запитати скільки вам років?",- написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, раціон Анджеліни Джолі складається з так званих древніх злаків. Серед них, наприклад, дика пшениця полба.
Також в раціон артистки входять насіння чіа і гречка. Остання стала відкриттям для зіркової актриси. Попри те, що ця каша помітно дешевше, ніж, наприклад, новомодне кіноа, зірка із задоволенням її їсть. Користі для організму в ній - не набагато менше. А в деяких аспектах навіть більше.
Завдяки раціону артистка у свої 46 років виглядає ідеально.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.
Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі опинилася в центрі рою бджіл, кадри вражають.