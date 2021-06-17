Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли впечатлила внешностью с кукольными глазами

За свою многолетнюю карьеру актриса заработала огромную любовь публики, сообщает Politeka.net. До сих пор звезда считается эталоном красоты, а пользователи сети всего мира создают страницы, посвященные ей.

Так, в одном из таких аккаунтов опубликовали фото знаменитости в нежном образе. Актриса позировала в черной блузе с кружевом.

Красивые локоны упали ниже плеч Джоли. При этом красотка широко улыбалась, сверкая белыми зубами.

Больше всего привлекали внимание кукольные глаза актрисы. Видно, что автор поста постарался над фото, поработав с ним с помощью фотошопа.

"Я - не раб, кроме одной женщины", - написал автор поста.

За полчаса публикация собрала десятки лайков и немного комментариев.

"Самая красивая женщина в мире", "🔥🔥🔥👍👍👍🌹🌹🌹", "Можно у вас спросить сколько вам лет?", - написали пользователи сети.

Напомним, рацион Анджелины Джоли состоит из так называемых древних злаков. Среди них, например, дикая пшеница полба.

Также в рацион артистки входят семена чиа и гречка. Последняя стала открытием для звездной актрисы. Несмотря на то, что эта каша заметно дешевле, чем, к примеру, новомодное киноа, звезда с удовольствием ее ест. Пользы для организма в ней – не намного меньше. А в некоторых аспектах даже больше.

Благодаря рациону артистка в свои 46 лет выглядит идеально.

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

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