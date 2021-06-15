Відома модель Кім Кардашьян показала стильний образ і звернулася до дорогої людини

Як пише Politeka.net, Кім є однією з найпопулярніших моделей в світі разом з сестрами Кардашьян і Дженнер. Красуня зараз знаходиться в процесі розлучення з чоловіком Каньє Вестом, а також активно веде Інстаграм, де за нею стежать сотні мільйонів фанатів, яких дівчина намагається радувати новим контентом.

Цього разу Кім опублікувала фото, на якому позувала в блискучих штанах і боді. Дівчина стояла поруч з Крісом Епплтон, художником по волоссю. Як можна зрозуміти, у красеня сьогодні День народження. На ще одному фото Кім вже була в рожевому боді, а її пишні форми прямо випирали в кадрі.

"З Днем Народження Кріс Епплтон. Спасибі за те, що ти такий вірний друг! Не кажучи вже про друга, який завжди підштовхує мене пробувати нові образи! Просто Зрозумій мене! У нас стільки спогадів і стільки фотографій! Я збираюся публікувати так багато своїх історій зараз! Я так сильно тебе люблю!!!",- написала Кім.

Фанати поставили понад 300 тисяч лайків і написали коментарі:

"Королева розміщення одного і того ж 3 рази", " скільки разів ти плануєш публікувати це?", "Королева", "Будь завжди здорова", "живіть повним життям", "розкішна красуня".

Кім також показала ще кілька фото. На них дівчина змінила кілька нарядом, але була в компанії Кріса.

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