Відома модель Кім Кардашьян показала стильний образ і звернулася до дорогої людини
Як пише Politeka.net, Кім є однією з найпопулярніших моделей в світі разом з сестрами Кардашьян і Дженнер. Красуня зараз знаходиться в процесі розлучення з чоловіком Каньє Вестом, а також активно веде Інстаграм, де за нею стежать сотні мільйонів фанатів, яких дівчина намагається радувати новим контентом.
Цього разу Кім опублікувала фото, на якому позувала в блискучих штанах і боді. Дівчина стояла поруч з Крісом Епплтон, художником по волоссю. Як можна зрозуміти, у красеня сьогодні День народження. На ще одному фото Кім вже була в рожевому боді, а її пишні форми прямо випирали в кадрі.
"З Днем Народження Кріс Епплтон. Спасибі за те, що ти такий вірний друг! Не кажучи вже про друга, який завжди підштовхує мене пробувати нові образи! Просто Зрозумій мене! У нас стільки спогадів і стільки фотографій! Я збираюся публікувати так багато своїх історій зараз! Я так сильно тебе люблю!!!",- написала Кім.
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Фанати поставили понад 300 тисяч лайків і написали коментарі:
"Королева розміщення одного і того ж 3 рази", " скільки разів ти плануєш публікувати це?", "Королева", "Будь завжди здорова", "живіть повним життям", "розкішна красуня".
Кім також показала ще кілька фото. На них дівчина змінила кілька нарядом, але була в компанії Кріса.
Нагадаємо, Кім Кардашьян підкорила сміливим образом у маленькому бікіні
А ще Politeka писала, що Кардашьян в "магічному" корсеті і з покрученим манікюром здивувала перетворенням після розлучення
Також Politeka повідомляла, що Кім Кардашьян в обтягуючому боді влаштувала модельний показ в гардеробній