Знаменитая американская модель, звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян порадовала поклонников кадрами из гардеробной
Как сообщает Politeka.net, 40-летняя модель находится в центре внимания СМИ и поклонников постоянно. Ким регулярно публикует в своем Инстаграм фото, хвастаясь своей роскошной жизнью и идеальной фигурой. Также часто Кардашьян рекламирует собственные бренды, в том числе из линейки нижнего белья для женщин.
В этот раз звезда показала себя в обтягивающем боди, которое подчеркнуло ее пышный бюст и округлые бедра. На талию звезда повязала необычную накидку, которая напомнила юбку. Образ завершили космические солнцезащитные очки.
Ким не любит оставлять подписи под своими фото, поэтому и этот снимок остался без комментария с ее стороны. Зато поклонники не были скупы на комплименты для красотки.
«Фигура просто отпад», «Какая красота», «Это просто космос», «Что за странный стиль», «Богиня всего», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Ким Кардашьян поделилась кадром в купальнике. На фото модель показала, как наслаждается ярким солнцем, сидя у бассейна. Для загара звезда выбрала черный купальник бикини, состоящий из маленьких треугольников ткани и тонких завязок между ними.
Напомним, что Ким Кардашьян в бикини засветила свою красотку-бабушку: "Почему на ней одежда, а на тебе...".
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в комбинезоне с вырезом восхитила кокетливым видом: "А это что-то новенькое".
Также Politeka писала, что Кардашьян после пластических операций и развода изменилась до неузнаваемости: "В юности…".