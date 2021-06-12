Знаменита голлівудська актриса і режисерка Анджеліна Джолі вражає зовнішністю

46-річна артистка багато років залишається для великої кількості людей еталоном краси й жіночності, передає Politeka.net. Деякі жінки прагнуть виглядати також доглянуто і привабливо, як знаменитість.

Доглядати за шкірою зірка почала ще в ранньому віці. Красуня спочатку наносила сонцезахисний крем, і робила м'яку очистку обличчя. У звичайному житті Джолі практично не наносила макіяж.

Зараз артистка не тільки використовує дорогі і хороші зволожуючі засоби, але також регулярно відвідує косметолога. Крім того, шкіра зірки сяюча завдяки правильному харчуванню. Зірка їсть багато овочів, п'є соєве молоко, їсть парову рибу і супи, а також не вживає цукру.

Важливе місце в житті Енджі займає спорт - вона відвідує класи пілатесу, йоги, каноїнгу та інші.

Красуня викликає захоплення, саме тому в мережі раз у раз з'являються фото з нею. Так, в одній з фан-гурпп опублікували знімок, на якому артистка позує в зеленому вбранні.

Красива укладка, і макіяж підкреслює риси обличчя Джолі - образ вийшов свіжим і ніжним.

За 12 годин публікація зібрала майже 16 тисяч лайків і багато коментарів.

"Дуже-дуже красиво ❤️", " Привіт, Анджеліна. 👏 👏 👏 ", "Красива 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍чудова фотографія 👏👏👏👏🔥🔥🔥🔥💖💖💖💖", "ось Краса !!!!!", "Люблю тебе", " ❤ ️ ❤ ️ Прекрасна💞 💞 💞", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.

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