Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли впечатляет внешностью

46-летняя артистка много лет остается для большого количества людей эталоном красоты и женственности, передает Politeka.net. Некоторые женщины стремятся выглядеть также ухоженно и привлекательно, как знаменитость.

Ухаживать за кожей звезда начала еще в раннем возрасте. Красотка сначала наносила солнцезащитный крем, и делала мягкую очистку лица. В обычной жизни Джоли практически не наносила макияж.

Сейчас артистка не только использует дорогие и хорошие увлажняющие средства, но также регулярно посещает косметолога. Кроме того, кожа звезды сияющая благодаря правильному питанию. Звезда ест много овощей, пьет соевое молоко, ест паровую рыбу и супы, а также не употребляет сахара.

Немаловажное место в жизни Энджи занимает спорт - она посещает классы пилатеса, йоги, каноинга и другие.

Красотка вызывает восхищение, именно поэтому в сети то и дело появляются фото с ней. Так, в одной из фан-гурпп опубликовали снимок, на котором артистка позирует в зеленом наряде.

Красивая укладка, и макияж подчеркивающий черты лица Джоли - образ получился свежим и нежным.

За 12 часов публикация собрала почти 16 тысяч лайков и много комментариев.

"Очень-очень красиво ❤️", "Привет, Анджелина. 👏👏👏", "Красивая 😍😍😍😍😍😍😍😍 Великолепная фотография 👏👏👏👏🔥🔥🔥🔥💖💖💖💖", "Вот красота !!!!!", "Люблю тебя", "❤️❤️ Прекрасная 💞💞💞", - написали пользователи сети.

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

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