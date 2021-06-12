Відома у всьому світі супермодель Наомі Кемпбелл поруч з давньою подругою блиснула красою
Відома супермодель звикла показувати в Instagram найяскравіші і ефектні образи, які колись приміряла. Зараз зірка рідше показує нові фото з останніх зйомок, але з гордістю демонструє кадри з минулого.
Тому дуже часто струнка красуня також захоплює сяючим виглядом поруч з близькими і знайомими. На одному з таких фото 50-річна Наомі показала, як бездоганно виглядає її шкіра. І хоча ходить супермодель в перуці, багато років приховуючи зіпсовану постійними укладаннями шевелюру, це нітрохи не псує її образи.
Наомі вважає, що запорука ідеальної шкіри і ворог всіх зморшок – гарне зволоження. Модель завжди використовує сироватки і креми, які відновлюють водний баланс шкіри і повертають їй пружність.
Дочка Лорак росте копією її колишнього чоловіка Мурата, як вона виглядає зараз: "Все таки швидко летить час"
Настя Каменських в одязі не за розміром вразила видом на домашніх кадрах: "У Потапа забрала?"
"Тіло сховав у колекторі": розкрилися деталі вбивства 8-річного українця
Потужний вибух на газопроводі в Україні, перші кадри з місця
Настя Каменських показала їх з Потапом малятко, про яке мало хто знає: "Стаєш на тата схожа"
"Сама працьовита жінка, яку я знаю, з першого дня, коли ми зустрілися і працювали разом, ти приносиш мені сміх веселощі і одну радість!» - оригінально привітала Наомі подругу під кадром.
"Її уроки на лінії підірвали мене; Сім'я 🥺 ♥ ️ Хх добре сяє; а я дивлюся на ці обличчя🙏; циклічне відродження; сподіваюся побачити вас найближчим часом; ви так прекрасно сяєте; куди дивитися? Молодого і добре виглядаєте, зі святом", - відповідають в мережі.
Як можна помітити, модель досить часто вітає близьких з днем народження, тому у неї багато різних кадрів. На них Наомі завжди блищить в різних стилях - з причини своєї роботи вона звикла змінюватися.
Раніше Наомі вирішила привітати Стівена Мейзеля, а також з нагоди поділилася кращими кадрами, які створив чоловік для неї. На них в самих різних образах ще молода супермодель блищала без найменшого збентеження. Приміряючи на себе відкриті вбрання, Кемпбелл в черговий раз змогла підкорити публіку.
Нагадавши, 50-річна Наомі Кемпбелл в сукні з каменів показала найдорогоцінніше
А ще Politeka писала, що 50-річна Наомі Кемпбелл в топіку і з новою зачіскою влаштувала переполох на пляжі
Також Politeka повідомляла, що 50-річна Наомі Кемпбелл потрясла виглядом у весільній сукні