Відома у всьому світі супермодель Наомі Кемпбелл поруч з давньою подругою блиснула красою

Відома супермодель звикла показувати в Instagram найяскравіші і ефектні образи, які колись приміряла. Зараз зірка рідше показує нові фото з останніх зйомок, але з гордістю демонструє кадри з минулого.

Тому дуже часто струнка красуня також захоплює сяючим виглядом поруч з близькими і знайомими. На одному з таких фото 50-річна Наомі показала, як бездоганно виглядає її шкіра. І хоча ходить супермодель в перуці, багато років приховуючи зіпсовану постійними укладаннями шевелюру, це нітрохи не псує її образи.

Наомі вважає, що запорука ідеальної шкіри і ворог всіх зморшок – гарне зволоження. Модель завжди використовує сироватки і креми, які відновлюють водний баланс шкіри і повертають їй пружність.

"Сама працьовита жінка, яку я знаю, з першого дня, коли ми зустрілися і працювали разом, ти приносиш мені сміх веселощі і одну радість!» - оригінально привітала Наомі подругу під кадром.

"Її уроки на лінії підірвали мене; Сім'я 🥺 ♥ ️ Хх добре сяє; а я дивлюся на ці обличчя🙏; циклічне відродження; сподіваюся побачити вас найближчим часом; ви так прекрасно сяєте; куди дивитися? Молодого і добре виглядаєте, зі святом", - відповідають в мережі.

Як можна помітити, модель досить часто вітає близьких з днем народження, тому у неї багато різних кадрів. На них Наомі завжди блищить в різних стилях - з причини своєї роботи вона звикла змінюватися.

Раніше Наомі вирішила привітати Стівена Мейзеля, а також з нагоди поділилася кращими кадрами, які створив чоловік для неї. На них в самих різних образах ще молода супермодель блищала без найменшого збентеження. Приміряючи на себе відкриті вбрання, Кемпбелл в черговий раз змогла підкорити публіку.

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