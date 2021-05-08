Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл напомнила, почему она получила прозвище "черной пантеры"

Супермодель принимает участие в фотосессиях гораздо чаще, чем в модных показах. Из-за карантина модель стала уделять внимание съемкам особенно тщательно, ведь желает всегда выглядеть перед объективом безупречно. Чтобы не терять статус легендарной «черной пантеры», Наоми каждый день тщательно следит за собой.

При этом Кэмпбелл увиливает от прямых ответов, касательно пластики и других уходовых процедур за кожей лица. В то же время, проблемой с фигурой модель никогда не страдала. Поэтому в новой фотосессии она с легкостью подчеркнула достоинства в черном белье и кожаном плаще, который не стала завязывать.

«Для меня большая честь оказаться на обложке V130, нового летнего выпуска vmagazine 2021 года!», - написала модель.

Поклонники сразу восхитились ее образом:

«Превосходная женщина, на века🙌💜👑; она будет огненной малышкой🔥; Вау ❤️ красота; Королева!; 🔥 это никогда не останавливается, поток соблазна и любви; Да как можно от такой отвернуться; покоряет весь день!; Королева всего 🙌🏾; Ооооо она не играет в игры, она сама…; Все еще убивает игру !! 👑; слишком хорошо, чтобы быть правдой».

Сейчас на страницу знаменитости подписаны 10,3 миллиона пользователей сети. В одном из последних постов красотка предстала в боди с головокружительным декольте. Наоми немного наклонилась, придав фото особой пикантности.

Красотка надела обруч с заячьими ушками. Модель улыбалась, блеснув стройными ножками на каблуках.

Фото было сделано для одного из журналов в 2009 году.

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