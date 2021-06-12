Известная во всем мире супермодель Наоми Кэмпбелл рядом с давней подругой блеснула красотой

Известная супермодель привыкла показывать в Инстаграм самые яркие и эффектные образы, которые когда-то примеряла. Сейчас звезда реже показывает новые фото из последних съемок, но с гордостью демонстрирует кадры из прошло.

Поэтому очень часто стройная красотка также восхищает сияющим видом рядом с близкими и знакомыми. На одном из таких фото 50-летняя Наоми показала, как безупречно выглядит ее кожа. И хотя ходит супермодель в парике, много лет скрывая испорченную постоянными укладками шевелюру, это ничуть не портит ее образы.

Наоми считает, что залог идеальной кожи и враг всех морщин – хорошее увлажнение. Модель всегда использует сыворотки и кремы, которые восстанавливают водный баланс кожи и возвращают ей упругость.

«Самая трудолюбивая женщина, которую я знаю, с первого дня, когда мы встретились и работали вместе, ты приносишь мне смех веселье и одну радость!» - оригинально поздравила Наоми подругу под кадром.

«Ее уроки на линии взорвали меня; Семья 🥺 ♥ ️ Хх хорошо сияет; а я смотрю на эти лица🙏; цикличное возрождение; Надеюсь увидеть вас в ближайшее время; вы так прекрасно сияете; куда смотреть? Молодого и хорошо выглядите, с праздником», - отвечают в сети.

Как можно заметить, модель довольно часто поздравляет близких с днем рождения, поэтому у нее много разных кадров. На них Наоми всегда блистает в разных стилях – в виду своей работы она привыкла меняться.

Ранее Наоми решила поздравить Стивена Мейзеля, а также по случаю поделилась лучшими кадрами, которые создал мужчина для нее. На них в самых разных образах еще молодая супермодель блистала без малейшего смущения. Примеряя на себя открытые наряды, Кэмпбелл в очередной раз смогла покорить публику.

Напомним, 50-летняя Наоми Кэмпбелл в платье из камней показала самое драгоценное

А еще Politeka писала, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл в топике и с новой прической устроила переполох на пляже

Также Politeka сообщала, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл потрясла видом в свадебном платье