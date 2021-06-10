"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська постала в спокусливому вбранні

Модель після участі в конкурсі "Міс Всесвіт" цього року стала набирати популярність, повідомляє Politeka.net. На сторінку дівчини вже підписалися 53,2 тисячі користувачів мережі.

Ястремська показує, як проводить час, і хвалиться своїми гарячими луками. Цього разу красуня постала в ультракороткому топі, який підкреслив форми, а також завдяки його довжині модель продемонструвала плоский животик.

Красуня одягла обтягуючу спідничку, з вирізами на стегнах.

У такому вигляді вона позувала біля дзеркала, показуючи за що отримала свій титул.

"Коли все ідеально, починаючи від високої якості речей, посмішок, атмосфери і краси навколо. Ця колекція - це витвір мистецтва", - написала Єлизавета.

Пізніше модель опублікувала фото, на якому позувала в іншому зеленому вбранні на тонких бретельках. Вона зробила макіяж, який підкреслив її натуральну красу.

"Змагання може бути дуже сильною мотивацією. Але я виявила, що воно знаходить справжню міць, коли ви змагаєтеся самі з собою і вчіться на своїх помилках. Мері Кей Еш", - написала "Міс Україна".



"Красуня", "Люблю з Венесуели ❤ ️" « " 🔥 Королева👑 💕", «дуже-дуже красива👑», "прекрасна«," Ой! Ці очі😍 😍", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Єлизавета Ястремська не увійшла в ТОП-21 на конкурсі "Міс Всесвіт".

Дівчина розповіла - поразку на конкурсі вона пережила нелегко, адже не могла повірити, що вона витратила стільки сил даремно.

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