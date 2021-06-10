"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская предстала в соблазнительном наряде

Модель после участия в конкурсе "Мисс Вселенная" в этом году стала набирать популярность, сообщает Politeka.net. На страницу девушки уже подписались 53,2 тысячи пользователей сети.

Ястремская показывает, как проводит время, и хвастается своими горячими луками. В этот раз красотка предстала в ультракоротком топе, который подчеркнул формы, а также благодаря его длине модель продемонстрировала плоский животик.

Красотка надела обтягивающую юбочку, с вырезами на бедрах. В таком виде она позировала возле зеркала, показывая за что получила свой титул.

"Когда все идеально, начиная от высокого качества вещей, улыбок, атмосферы и красоты вокруг. Эта коллекция - это произведение искусства", - написала Елизавета.

Позже модель опубликовала фото, на котором позировала в другом зеленом наряде на тонких бретельках. Она сделала макияж, который подчеркнул ее натуральную красоту.

"Соревнование может быть очень сильной мотивацией. Но я обнаружила, что оно обретает истинную мощь, когда вы соревнуетесь сами с собой и учитесь на своих ошибках. Мэри Кей Эш", - написала "Мисс Украина".



«Красавица», «Люблю из Венесуэлы ❤️», «🔥 Королева 👑💕», «Очень-очень красивая 👑», «Прекрасная», «Ой! Эти глаза 😍😍», - написали пользователи сети.

Напомним, Елизавета Ястремская не вошла в ТОП-21 на конкурсе "Мисс Вселенная".

Девушка рассказала - поражение на конкурсе она пережила нелегко, ведь не могла поверить, что она потратила столько сил зря.

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