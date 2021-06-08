34-річна співачка Настя Каменських у чорній піжамі з мереживами показала, як готуватися до сну

Популярна виконавиця звикла не тільки епатувати публіку своїми появами на сцені в непристойно-відкритих нарядах. Все частіше Каменських на відпочинку постає в домашніх образах.

Зокрема, цього разу Каменських показала себе в спальні в красивій чорній піжамі з мереживами на грудях після того, як вона знову набрала зайві кілограми.

"На вулиці ще світло, а я вже лягаю спати. Мене всі запитують, це правда, що Ви так рано лягаєте? Це правда, тому що це молодість і це взагалі все. Завтра на пробіжечку", - сказала на відео Настя.

І вже вранці опублікувала відео, як вона з Потапом вся на спортивному біжить на ранковій пробіжці.

Раніше Каменських постала в обтягуючих шкіряних штанях, які підкреслили її округлі стегна. Прозора кофта-сіточка відкрила погляду нижню білизну зірки. Образ доповнили масивні прикраси і оригінальний пояс.

"Куди б ви вирушили в такому вбранні? В магазин за хлібом, зустріти кур'єра або.. ваш варіант?",- підписала фото Настя, запропонувавши шанувальникам пограти в гру.

Нагадаємо, що Каменських в літньому сарафані елегантно задерла ніжку перед Потапом:"Боні і Клайд".

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